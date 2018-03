Trump spottete bei Dinner über Journalisten

Washington. Präsident Donald Trump hat sich in der Nacht auf Sonntag zu seinen Lieblingsfeinden gewagt und tüchtig gegen sie gestichelt: Nach über einem Jahr offenen Kriegs zwischen ihm und den (meisten) Medien war er Gast beim Dinner des Gridiron Club, eines renommierten Journalistenvereins in Washington.

Dabei wurde er freundlich empfangen und hielt eine 34-minütige Rede in scharfzüngigem Ton. 2017 war Trump dem Abend ebenso noch ferngeblieben wie der jährlichen Gala der beim Weißen Haus akkreditierten Reporter, dem Correspondents' Dinner. Nun nahm er einige Medien aufs Korn, darunter „die fehlerhafte New York Times“ und CNN: Der Sender habe kürzlich im zurückgetretenen Chefstrategen des Weißen Hauses, Steve Bannon, „seinen besten Reporter verloren“: „Der Kerl ließ mehr durchsickern als die Titanic“, sagte Trump über Bannon, der im August gehen musste.

„Ich mag Chaos“

Über die vielen Entlassungen und Rücktritte im Weißen Haus unter seiner Ägide sagte er, das sei „aufregend und belebend. Ich mag Fluktuation. Ich mag Chaos. Das ist wirklich gut.“ Dann witzelte er, wer wohl als Nächstes gehe – ob es vielleicht seine Frau, Melania, sein werde? Über die geplanten Strafzölle sagte er, sie seien „gut für sterbende Industrien“, um sie zu schützen. Aber: „Für Printmedien könnte das zu spät sein“, ergänzte er süffisant.

Vor allem Washingtoner Bürochefs von Medien gehören dem relativ kleinen Gridiron Club an. Die jährliche Gala ist eine Art Satireshow, bei denen kostümierte Journalisten Politiker parodieren. Kameras sind dabei nicht erlaubt. (ag.)