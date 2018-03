"Sicherheitsbedrohung": US-Botschaft in der Türkei schließt ihre Türen

Von einer "Sicherheitsbedrohung" ist die Rede, welcher Art, ist noch nicht bekannt. Doch die die US-Botschaft in Ankara bleibt am Montag geschlossen. Schon einmal war die Botschaft 2013 Ziel eines Selbstmordanschlags. Damals bekannte sich eine linksextreme Gruppe dazu.

Sicher ist jedenfalls, dass die Beziehungen zwischen den NATO-Partnern USA und Türkei derzeit hoch angespannt sind. Gestritten wird hauptsächlich wegen der US-Hilfe für die syrische Kurdenmiliz YPG. Ankara stuft die YPG als Terrorgruppe an und führt seit Ende Jänner ein Offensive gegen sie in der syrischen Provinz Afrin. Die USA sehen die Kurdenmiliz dagegen als wichtigen Verbündeten im Kampf gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Die US-Botschaft hat Bürger in der Türkei bereits davor gewarnt, sich in große Menschenmengen oder in die Nähe der US-Botschaft zu begeben. Außerdem sollen sie auf beliebten Touristenorten auf der Hut sein. Die Behörden in Ankara indessen haben bekannnt gegeben, dass es laut US-Quellen ein Anschlag entweder auf die US-Botschaft oder auf einen beliebten Touristenort in der Türkei geben könnte.

(APA/AFP)