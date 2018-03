Steinmeier will Merkel offiziell zur Kanzlerin küren

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Ja der SPD-Mitglieder für eine Neuauflage der Großen Koalition begrüßt. Es sei "gut für unser Land, dass diese Phase der Unsicherheit und der Verunsicherung vorbei ist". Er werde nun seiner Aufgabe nach dem Grundgesetz nachkommen und dem Bundestag am Montag offiziell einen Vorschlag für die Wahl der Bundeskanzlerin unterbreiten. Das kündigte das Staatsoberhaupt am Sonntag nach der Zustimmung der SPD-Mitglieder zur Neuauflage der Großen Koalition an. Die Wahl Merkels zur Kanzlerin und die Vereidigung des neuen Kabinetts soll am 14. März stattfinden.

66 Prozent der Sozialdemokraten für Bündnis mit CDU

Zuvor hatten die SPD-Mitglieder den Weg für eine Neuauflage der Großen Koalition freigemacht. Beim Mitgliederentscheid der Sozialdemokraten votierten rund 66 Prozent für ein Bündnis mit CDU und CSU. Die Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) könnte am 14. März im Bundestag erfolgen. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wird gemäß dem Grundgesetz auf Vorschlag des Bundespräsidenten von den Abgeordneten gewählt.

Union und SPD bereiten nun die letzte Phase der Regierungsbildung vor. Das CDU-Präsidium kommt am Vormittag (10.00 Uhr) in Berlin zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Parteichefin Merkel will zum Auftakt ein Statement in der Parteizentrale abgeben.

Parallel trifft sich der CSU-Vorstand in München, um über die Besetzung der CSU-Ministerposten im neuen Bundeskabinett zu beraten. Außerdem soll es um den konkreten Fahrplan für die Übergabe des bayerischen Ministerpräsidentenamtes von Parteichef Horst Seehofer an Markus Söder gehen. Über die Ergebnisse will Seehofer um 14.00 Uhr bei einer Pressekonferenz informieren.

Bis Wochenende sollen SPD-Minister stehen

Bei der Vergabe der CSU-Ministerposten steht bisher nur fest, dass Seehofer neuer Innenminister wird, zuständig auch für die Bereiche Heimat und Bauen. Für die Ressorts Verkehr und Entwicklung werden bisher drei Kandidaten gehandelt: Generalsekretär Andreas Scheuer, der bisherige Entwicklungsminister Gerd Müller und Parteivize Dorothee Bär.

Die SPD will in den nächsten Tagen über die Besetzung ihrer sechs Ministerposten beraten. Nach Angaben des kommissarischen Parteivorsitzenden Olaf Scholz soll es bis zum kommenden Wochenende Klarheit geben. Als sicher gilt, dass Scholz, bisher Hamburger Bürgermeister, Vizekanzler und Finanzminister wird. Merkel hat ihre sechs CDU-Minister bereits vor einer Woche benannt.

(APA/AFP)