Freie Bahn für Serbiens starken Mann

Belgrad. Mit mitternächtlichen Feuerwerkskaskaden feierte Serbiens regierende Fortschrittspartei SNS ihren Triumph bei den Kommunalwahlen in Belgrad – und den 48. Geburtstag ihres allgewaltigen Zugpferds. Mit zufriedener Miene nahm Staats- und Parteichef Aleksandar Vučić die Glückwünsche zum Sieg entgegen. Die Opposition habe gegen ihn, „statt für die Stadt gekämpft“, höhnte das Geburtstagskind in Richtung seiner Rivalen: „Doch mit Hass kann man keine Wahlen gewinnen.“

Tatsächlich sitzt Serbiens „Dominator“ nach dem SNS-Triumph in der einstigen Oppositionshochburg Belgrad noch fester als zuvor im Sattel. Seine SNS erhielt 45,7 Prozent der Stimmen, der sozialistische Koalitionspartner SPS kam auf 6,3 Prozent, während die Opposition zum Opfer ihrer Uneinigkeit wurde. 20 von 24 angetretenen Parteien und Wahllisten scheiterten an der Fünfprozenthürde: Gut ein Viertel der abgegebenen Stimmen ging verloren. Nur die Listen des früheren Bürgermeisters Dragan Djilas (18,7 Prozent) und des Bürgermeisters von Neu-Belgrad, Aleksandar Šapić (8,2 Prozent), schafften aus den Oppositionsreihen den Einzug in den Stadtrat.

Zersplitterte Opposition

Dabei schienen die Bedingungen für einen Achtungserfolg der Opposition in Belgrad vorab keineswegs schlecht. In der Hauptstadt ist die SNS traditionell schwächer als im Rest des Landes aufgestellt. Die SNS-Stadtverwaltung sorgte in den vergangenen vier Jahren vor allem durch Vetternwirtschaft und Skandale für Schlagzeilen. Zu Recht klagt die Opposition nach dem Debakel nun zwar über unfaire Wahlbedingungen, Medienboykott, Stimmenkauf und eine beispiellose Hetzkampagne. Doch ihre Schlappe hat sie sich auch selbst zuzuschreiben.

Statt mit einer gemeinsamen Wahlliste der übermächtigen SNS zu trotzen, zerlegte sich die Opposition in kleinlichem Streit. Die lang dominierende und nun kläglich mit 2,1 Prozent gescheiterte Demokratische Partei DS zog beispielsweise mit insgesamt fünf Ablegern in die Wahl. Viele der einstigen Sympathisanten blieben zu Hause: Die Wahlbeteiligung betrug lediglich 51 Prozent.

Da auch die SNS-Konkurrenten auf dem rechten Flügel wie die ultranationalistische Radikale Partei SRS von Vojislav Šešelj oder die rechtsklerikalen Dveri klar an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten, hat Vučić nicht nur für Kompromisse im von der EU verordneten Zwangsdialog mit dem Kosovo freie Bahn. Nach der Eliminierung seiner einstigen SRS scheint auch die Absorbierung des schwächelnden sozialistischen Koalitionspartners SPS durch die SNS nur noch eine Frage der Zeit: Eifrig zimmert der Mann mit dem autoritären Führungsstil am faktischen Comeback eines auf ihn ausgerichteten, ihm treu ergebenen Einparteienstaats.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2018)