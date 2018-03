Trotz Treffen bei Kim: Südkoreas Präsident ruft Militär zur Wachsamkeit auf

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hat das Militär aufgerufen, ungeachtet der jüngsten Kontakte zum Norden wachsam zu sein. Es müsse all seine Kraft zur Stärkung der Verteidigungsbereitschaft gegen Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm einsetzen, sagte Moon am Dienstag bei einer Veranstaltung der Streitkräfte. Auch das gemeinsame Abwehrsystem mit den USA solle ausgebaut werden.

Zugleich bekräftigte Moon das Nein zum nordkoreanischen Atomwaffenprogramm. "Wir müssen mit dem Norden darüber sprechen, die Halbinsel atomwaffenfrei zu machen", sagte er.



Am Montag hatte Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un eine Regierungsdelegation aus Südkorea empfangen. Ziel der Südkoreaner ist es, den Norden und die USA an den Verhandlungstisch zu bringen, um über das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm zu verhandeln. Beide Staaten haben sich in den vergangenen Monaten immer wieder gegenseitig mit der Vernichtung gedroht.

Kim will innerkoreanischen Dialog voranbringen

Kim sagte nach dem Treffen der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zufolge, er sei fest entschlossen, die innerkoreanischen Beziehungen und die Bemühungen für eine Wiedervereinigung voranzubringen.

Details wurden nicht genannt. Kim habe wichtige Anweisungen gegeben, "praktische Schritte" dafür zu unternehmen, hieß es lediglich vage nach den Gesprächen am Montag. Die Abgesandten hätten einen Brief von Moon an Kim übergeben.