Italien: Lega-Chef will Auftrag zur Regierungsbildung

Italien: Polit-Schwergewichte werben in letzten Appellen um Unentschlossene

Die Fünf-Sterne-Bewegung gilt in Umfragen als Siegerin der Parlamentswahlen am Sonntag. Doch der Ausgang des Votums gilt bis zuletzt als offen. Freitagabend wandten sich die Spitzenkandidaten ein letztes Mal an die Wähler.