Deutscher Außenminister Sigmar Gabriel muss gehen

Außenminister Sigmar Gabriel wird der neuen Bundesregierung nicht mehr als Minister angehören. Darüber haben ihn die SPD-Parteispitzen Andrea Nahles und Olaf Scholz heute informiert, wie Gabriel selbst bekanntgab. "Nun endet die Zeit, in der ich politische Führungsaufgaben in der SPD übernommen habe", schreibt der 59-Jährige auf Twitter.

Gabriel wollte unbedingt Außenminister bleiben. Vor seinem Einzug ins Auswärtige Amt, in seinen knapp acht Jahren als SPD-Chef (2009 bis 2017), hatte er es sich jedoch mit der gesamten heutigen Führungsriege verscherzt. Die damalige Generalsekretärin Andrea Nahles, inzwischen neue starke Frau in der SPD, hat unter seinem Wankelmut gelitten. Olaf Scholz, derzeit Interims-Parteichef und damals SPD-Vize, wurde von Gabriel zeitweilig geschnitten. Seine letzten Chancen auf den Verbleib im Auswärtigem Amt hatte Gabriel vor wenigen Wochen vertan, als er ein angebliches Zitat seiner Tochter vorschob, um über Martin Schulz zu spotten, den "Mann mit den Haaren im Gesicht."

"Bleibende Erinnerungen"

Am Ende half Gabriel auch seine Popularität bei den Deutschen nicht. In Umfragen wurde er mehrfach zum beliebtesten Politiker gekürt. Wobei die Deutschen ihre Chefdiplomaten traditionell mögen. Zuletzt wirkte Gabriel an der Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel mit. "Die Befreiung deutscher Staatsangehöriger aus ungerechter Haft im Ausland" zählt er in seinem Twitter-Schreiben dann auch zu seinen "bleibenden Erinnerungen".

Zu den Kandidaten für Gabriels Nachfolge gehörten zuletzt Katarina Barley 49, derzeit Familienministerin, Ex-Fraktionschef Thomas Oppermann (63) und Noch-Justizminister Heiko Maas (51), dem zuletzt die besten Chancen eingeräumt wurden.

Rotes Personalroulette

Die SPD will am Freitag um 10 Uhr Vormittag die Besetzung der sechs SPD-geführten Ministerien bekanntgeben. Olaf Scholz ist als Finanzminister gesetzt. Maas und Barley werden dem Kabinett weiterhin angehören, in welcher Funktion auch immer. Ein Ministeramt - Familie oder Arbeit - dürfte auch Franziska Giffey ergattern, die 39-jährige Bürgermeisterin Berlin-Neuköllns. Mit Giffey hätte die SPD auch ihr "Ostproblem" gelöst. Mindestens einer der sechs SPD-Minister soll aus den neuen Bundesländern stammen. Und Giffey wuchs in Frankfurt an der Oder, Brandenburg, auf.

Auch Umweltministerin Barbara Hendricks scheidet aus der Regierung aus. Als mögliche Nachfolgerin wird Svenja Schulze gehandelt, Generalsekretärin der SPD-Nordrhein-Westfalen und damit des größten Landesverbands, den die neue Regierung jedenfalls nicht übergehen kann.

Mit Barley, Giffey und Schulze hätte die SPD ihr Versprechen eingelöst, drei der sechs SPD-Ministerposten mit Frauen zu besetzen. Dann fehlt nur noch der dritte Mann neben Scholz als Finanzminister und Maas als Außen- oder Justizminister. Matthias Miersch (49) wird dem Vernehmen nach für ein Ministeramt gehandelt. Seine beiden Vorteile: Miersch ist Sprecher der Parlamentarischen Linken, die damit ebenfalls zum Zug käme - und er ist aus der Kaderschmiede Niedersachsen, die damit auch in der Regierung berücksichtigt wäre. Ein Konkurrent um ein Ministeramt könnte Mierschs Landsmann Hubertus Heil (45) sein, der als SPD-Generalsekretär jedoch glücklos war.

Ich werde der neuen Bundesregierung nicht mehr angehören. Meine Erklärung dazu: pic.twitter.com/qDCJT2KAZv — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 8. März 2018

(strei)