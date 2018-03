"Feindseligkeit zwischen Russland und USA beunruhigt uns"

Die Presse: Präsident Nursultan Nasarbajew ist seit fast 30 Jahren im Amt. Wie kann in Ländern wie Kasachstan, in denen der Präsident eine so starke Rolle spielt, die Nachfolge geregelt werden?

Darkhan Kaletayev: Präsident Nasarbajew ist der erste Präsident Kasachtans. Er hinterlässt eine riesige Erbschaft, in Form eines freien, sich wirtschaftlich effizient entwickelnden Landes. Dieser Frieden ist sein größtes Erbe. In traditionellen Gesellschaften wie Kasachstan werden interne Reformen durch Sippen- und Klanstrukturen beeinflusst. Was politische Kultur betrifft, kann sich Kasachstan in Europa natürlich viel abschauen. Darum haben wir im vorigen Jahr wichtige politische Reformen durchgeführt, die mehr Befugnisse an das Parlament übergeben.

Kasachstan liegt im Zentrum Eurasiens. Zuletzt hat sich der Ton zwischen westlichen Ländern und China und Russland verschärft. Was raten Sie den Lagern als Abgeordneter des kasachischen Parlaments bei der Tagung der Parlamentarischen OSZE Versammlung in Wien?



Die Feindseligkeit zwischen Russland und den USA beunruhigt uns. Russland ist unser Brudervolk. Uns verbinden eine gemeinsame Grenze, eine vieljährige Geschichte und Handelsbeziehungen. Die USA sind unser strategischer Partner und einer der größten Investoren in Kasachstan. Vor Kurzem war unser Präsident zu Besuch bei US-Präsident Donald Trump. Die Reise ist ein Zeichen für die Absicht, unsere beiden Staaten zusammenzuführen. Andererseits werden wir von den Russland-Sanktionen in Mitleidenschaft gezogen.

Und China?

Peking und Washington werden immer eine gemeinsame Sprache finden können. Sie haben weniger Probleme als Russland und die USA.

Warum?

Es sind die zwei größten Wirtschaften der Welt. Von deren Beziehung hält viel in den Wirtschaftsbeziehungen weltweit ab. Daher haben sie bessere Chancen auf einen Ausbau der Beziehungen.

Kasachstan grenzt an China und Russland. Was kann es machen, um sich in der Region zu behaupten?

Zuerst: Wir haben sämtliche Grenzfragen gelöst. Was die wirtschaftlichen Aspekte betrifft, haben wir wirklich eine einmalige Position. Wir wollen uns zu einem verkehrslogistischen Zentrum machen und der Seidenfaden zwischen China, Russland und Europa sein. Ein weiterer Vorteil Kasachstans ist, dass wir ein friedliches Land sind. Natürlich bemühen wir uns, diese Vorzüge praktisch anzuwenden, da wir uns zwischen zwei so wichtigen Staaten befinden.

Kasachstan hat vor Kurzem sein Alphabet von einem kyrillischen in ein lateinisches geändert. Welche Bedeutung hat die Einführung der neuen Schrift für Kasachstans als Nationalstaat?

Laut Gesetz ist Kasachisch die Staatssprache, Russisch die offizielle Sprache. Die kyrillischen Buchstaben werden nicht abgeschafft. Viele versuchen daraus abzulesen, dass wir russischem Einfluss entgehen wollen. Auch wenn wir das wollten: Wir haben eine lange gemeinsame Grenze. Die russische Bevölkerung in Kasachstan ist sehr zahlreich.

Die Gründe für die Einführung des lateinischen Alphabets sind pragmatisch. Erstens: Wir wollen in die Weltgemeinschaft integriert werden. Zweitens: Mehr als zwei Millionen Kasachen leben außerhalb Kasachstans, in Staaten mit unterschiedlicher Schrift. Wir brauchen etwas, das uns zusammenbringt. Drittens: Das alte kasachische Alphabet hat zu viele Buchstaben. Die Kasachisch-Kenntnisse in der Bevölkerung sind nicht hoch. Das Latein-Alphabet vereinfacht das Kasachisch-Lernen.

Kasachstan saß im Jänner als erstes zentralasiatisches Land dem UN-Sicherheitsrat vor. Ein Thema auf der Agenda war Nordkorea. Kasachstan hat mit seiner sowjetischen Vergangenheit Erfahrung mit Atomwaffen. Welchen Beitrag kann Kasachstan zur Lösung des Konflikts leisten?

Dass Kasachstan den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat inne hatte, ist ein Zeichen großen Vertrauens seitens der Weltgemeinschaft. Wir sind uns der großen Verantwortung bewusst. Was Nordkorea betrifft, ist unsere Position klar: Wir sind feste Anhänger des totalen Verbots von Nuklearwaffen. Seit unserer Unabhängigkeit haben wir freiwillig auf unser Nuklearpotential, das wir von der Sowjetunion geerbt haben, verzichtet: Wir haben mit eigenen Augen der Horror, den Kernwaffen mit sich bringen, erlebt. Das hatte Auswirkungen auf unsere Bevölkerung. Natürlich können wir die Entwicklung von Kernwaffen nicht gut heißen.

Die Kämpfe in Syrien haben in den vergangenen Tagen einen neuen Höhepunkt erreicht. Seit Jänner 2017 ist auch die kasachische Hauptstadt Astana, das in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum feiern wird, Schauplatz der Friedensgespräche – bisher ergebnislos. Wie kann die Lage beruhigt werden?

Eigentlich wurde der Astana-Prozess, die syrischen Friedensverhandlungen, von Russland, der Türkei und dem Iran initiiert. Das Hauptziel ist die Beendigung des Bürgerkrieges in Syrien. Ein ähnliches Verfahren findet in Genf statt. Unser Haupterfolg besteht darin, dass wir ein Forum zur Verfügung gestellt haben, den sämtliche Teilnehmer akzeptiert haben. Wir leisten zwar im Gegensatz zu Genf keine politische, sondern mehr eine technische Unterstützung, aber das Wichtigste ist, dass unsere Location für alle Parteien akzeptabel ist.