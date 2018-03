Anschlag auf Ex-Spion: 21 Menschen medizinisch versorgt

Vergifteter Ex-Spion: Briten drohen Russen - auch mit Blick auf Fußball-WM

Ein russischer Ex-Spion und seine Tochter befinden sich in kritischem Zustand. Sie könnten in einer britischen Pizzeria vergiftet worden sein. Außenminister Johnson kündigt Konsequenzen an - falls Russland dahinter steckt.