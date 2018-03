Asylsuchende nutzen zunehmend Flugrouten

Immer mehr Migrationswillige und Asylsuchende nutzen einem deutschen Zeitungsbericht zufolge ganz normale Flugrouten. Die "Feststellungszahlen" im Bereich "illegale Migration auf dem Luftweg nach Deutschland" hätten zugelegt, berichtete die "Welt" am Freitag unter Berufung auf das Gemeinsame Analyse- und Strategiezentrum illegale Migration (Gasim).

Insbesondere im Luftverkehr würden Migranten und Schlepper "sehr flexibel verschiedene Routen und Modi Operandi" nützen, zitierte die Zeitung Gasim-Experten. Infolge verstärkter Kontrollen versuchen etwa Zuwanderungswillige, die in Griechenland festsitzen, laut Gasim vermehrt, nicht unmittelbar auf dem Luftweg nach Deutschland zu gelangen, sondern zunächst in andere europäische Staaten, etwa Polen, "um im Anschluss auf dem Landweg nach Deutschland weiterzureisen".

Eine Sprecherin des deutschen Innenministeriums sagte der Zeitung, innerhalb der Schengenregion gelte Griechenland vor Polen als Hauptabwicklungsland für illegale Migration per Flugzeug nach Deutschland.

Laut des Vizechefs der deutschen Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, stellt illegale Einreise per Flugzeug die Beamten per se vor eine große Herausforderung: "Es ist sehr schwierig, bei Kontrollen von Flugzeuginsassen in kürzester Zeit eine illegale Einreise zu erkennen", sagte er. Von hoher Bedeutung sei daher das weltweite Netz deutscher Dokumente- und Visaberater, die "Airlines beraten, um vor Ort dabei zu helfen, einen möglichen Missbrauch bereits vor dem Abflug zu entdecken".

Migranten-Tiefflieger aus der Ukraine

Vor kurzem war übrigens eine kleine Luftbrücke aufgeflogen, bei der illegale Migranten von der Ukraine her in Propellerflugzeugen im Tiefflug bis weit nach Ungarn hinein gebracht wurden, von wo aus sie weiter in den Westen reisten. Ähnliche Flüge könnte es nach Polen und Rumänien hinein geben. Gerüchte darüber hatte es schon lange gegeben, sie wurden aber meist belächelt.

(APA/AFP)