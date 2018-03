Die große Wahl-Show des Wladimir Putin

Moskau. Geh' wählen, bevor es zu spät ist – das ist die wenig subtile Botschaft eines Videoclips, der seit Mitte Februar im russischen Internet millionenfach angeklickt wurde. In dem dreiminütigen Film wird ein Durchschnittsrusse – Halbglatze, Bierbauch, Plattenbauwohnung – mit seinen schlimmsten Albträumen konfrontiert. Weil er am 18. März nicht zur Wahl gegangen ist, wird er in die Armee eingezogen (unter anderem von einem dunkelhäutigen Soldaten!), der Sohn verlangt plötzlich Unsummen an Geld (die Hyperinflation ist zurück), und in seiner Küche sitzt ein femininer Mann, der lasziv von einer Banane abbeißt: ein homosexueller Single, der laut eines neuen Regierungsprogramms von Familien ausgehalten werden muss, bis er wieder einen Partner hat. „Und wenn er niemanden findet, dann werdet ihr ein Paar“, sagt die Ehefrau trocken.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft