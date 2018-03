Trump feuert US-Außenminister Tillerson per Twitter

Gerüchte gab es schon vor dem Jahreswechsel. Nun ließ US-Präsident die Katze aus dem Sack - per Twitter selbstverständlich. In einer kurzen Nachricht erklärte US-Präsident Donald Trump, dass Mike Pompeo künftig Außenminister in seinem Kabinett sein werde. Rex Tillerson werde abgelöst, auch dessen Staatssekretär Steve Goldstein muss gehen.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!