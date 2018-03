Das „gefährliche Wien“ als Orbáns Waffe

Am 6. März postete der Chef des ungarischen Ministerpräsidentenamtes, János Lázar, ein Video auf Facebook. Es zeigte ihn in Wien, und er erzählte dabei, wie furchtbar die Umstände in der Stadt seien: Wegen der vielen Migranten die Einheimischen aus manchen Bezirken fast verschwunden, Schmutz, Unordnung, Verbrechen. Der Ärger, der dadurch in Wien entstand, ist bekannt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft