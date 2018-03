Noch kein Gipfel-Ort für Trumps Treffen mit Nordkoreas Kim gefunden

Der nordkoreanische Außenministers Ri Yong-ho und seine Kollegin Margot Wallström haben ihre dreitägigen Gespräche abgeschlossen, teilte das schwedische Außenministerium am Samstag lediglich mit. "Die Außenminister diskutierten Möglichkeiten und Herausforderungen für weitere diplomatische Anstrengungen für eine friedliche Lösung des Konflikts", hieß es zum Inhalt der Unterredungen.

Unterdessen soll der deutsche Bundesnachrichtendienst den Bundestag laut einem Medienbericht über die generelle Möglichkeit eines Raketenangriffs aus Nordkorea informiert haben. BND-Vizechef Ole Diehl habe vor wenigen Tagen einer Gruppe von Abgeordneten in geheimer Sitzung mitgeteilt, dass man "mit Sicherheit" sagen könne, dass Nordkorea mit seinen Raketen "mittlerweile Europa und auch Deutschland erreichen" könne, berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Teilnehmer. Nordkorea sei auch in der Lage, seine Interkontinentalraketen mit Atomsprengköpfen auszustatten. Diehl wies aber auch daraufhin, dass die Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea ein Zeichen der Entspannung seien.

Die Führung in Nordkorea hatte im November vergangenen Jahres nach dem Test einer Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-15 bekräftigt, das Land könne nun das gesamte US-Festland mit Atomsprengköpfen angreifen. US-Experten schätzten bereits damals die mögliche Reichweite auf 13 000 Kilometer, also auch bis nach Mitteleuropa. Es wird aber bezweifelt, ob Sprengköpfe auf einer nordkoreanischen Rakete auch den kritischen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre heil überstehen würden.

Schweden hatte sich als Vermittler eines möglichen Gipfeltreffens angeboten, nachdem Trump am 9. März überraschend seine Bereitschaft dazu erklärt hatte. Die Skandinavier haben seit den 1970er Jahren eine Botschaft in Pjöngjang und vertreten hier auch die Interessen der USA.

Darüber hätten die Außenminister genauso gesprochen wie über die Sicherheitslage und humanitäre Aspekte in Nordkorea, erklärte das Ministerium. Zudem habe Schweden noch einmal betont, dass Nordkorea sein Atomwaffenprogramm aufgeben müsse.

Nordkoreanischer Spitzendiplomat in Finnland

Nordkorea schickte unterdessen am Sonntag nach Medienberichten einen USA-Experten des Außenministeriums zu einem informellen Austausch mit früheren US-Diplomaten und südkoreanischen Sicherheitsexperten nach Finnland. Dabei werde es voraussichtlich auch um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und das geplante Treffen zwischen Trump und Kim gehen, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf diplomatische Kreise in Seoul.

Der stellvertretende Leiter für Nordamerika-Fragen im nordkoreanischen Außenministerium, Choe Kang-il, sei am Flughafen in Peking gesehen worden, bevor er nach Finnland weitergereist sei. Er werde sich äußern, wenn er zurückkehre, wurde Choe zitiert. Der "akademische" Meinungsaustausch werde in der japanischen Botschaft in Helsinki stattfinden, schrieb Yonhap unter Berufung auf finnische Medien.

