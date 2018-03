Russische Wahlkommission bestreitet ernsthafte Manipulationen

Zahlreiche Vorwürfe der Wahlmanipulation gab es von Seiten der russischen Opposition nach dem erwarteten Wahlsieg von Präsident Wladimir Putin. Die staatliche Wahlkommission selbst, sieht keine ernsthaften Verstöße. Es seien nur halb so viele Unregelmäßigkeiten registriert worden wie bei der Abstimmung vor sechs Jahren, erklärte die Kommission am Montag. Die Opposition hingegen monierte zahlreiche Manipulationsversuche.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat den Ablauf der Präsidentschaftswahl in Russland ebenfalls kritisiert. "Das Ergebnis der Wahl in Russland hat uns genauso wenig überrascht wie die Umstände dieser Wahl", sagte Maas am Montag beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel.

"Von einem fairen politischen Wettbewerb, wie wir ihn kennen, kann sicherlich nicht in allen Punkten die Rede sein." Zudem sei "nicht akzeptabel", dass die Wahl auch "auf dem völkerrechtswidrig annektierten Gebiet der Krim stattgefunden hat".

Russland als Problem und Lösung

Er gehe davon aus, dass Russland nach der Wiederwahl Putins "ein schwieriger Partner bleiben" werde, sagte Maas. "Aber Russland wird auch gebraucht, wenn es um die Lösung der großen internationalen Konflikte geht und deshalb wollen wir im Dialog bleiben". Er erwarte aber auch von Moskau mehr "konstruktive Beiträge" als bisher.

Österreichs Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) betonte, es sei die Haltung der Bundesregierung, dass die Stimmen auf der von Russland annektierten Krim nicht zählen dürften. Bundespräsident Alexander Van der Bellen habe darauf hingewiesen, dass Stimmen aus völkerrechtswidrig annektierten Gebieten nicht ins Gewicht fallen könnten, sagte Kneissl.

Bei dem Urnengang am Sonntag hatte sich Russlands Präsident Wladimir Putin mit einem klaren Wahlsieg sechs weitere Jahre an der Macht gesichert.

Meldungen über Unregelmäßigkeiten

Oppositionsnahe Wahlbeobachter berichteten von mehr als 2.500 Manipulationsversuchen. Im Internet kursierten Videos von Wählern, die mehrere Stimmzettel gleichzeitig abgegeben wollten. Auch wurden Fälle bekannt, in denen Wahlzettel bündelweise in die Urnen gestopft wurden. Zudem seien die Namen einiger Wähler auf mehreren Listen aufgetaucht, hieß es.

Reuters-Reporter beobachteten zudem, dass viele Wähler Selfies mit ihren Stimmzetteln in Wahllokalen machten. Auf Nachfrage gaben sie an, sie müssten diese ihren Vorgesetzten als Beweis für die Teilnahme an der Wahl vorlegen. Der Nicht-Regierungsorganisation Golos lagen bereits im Vorfeld der Wahl Beschwerden vor, dass Druck auf Firmenbelegschaften, Staatsangestellte und Studenten ausgeübt wurde, zur Wahl zu gehen. Medien berichteten von Geldprämien und der Verlosung von IPhones für Selfies mit angekreuztem Stimmzettel aus dem Wahllokal. Wählern sollte die Stimmabgabe zudem mit Geldprämien und Konzertkarten versüßt werden.

Wahlergebnis Wladimir Putin: 76,6%

Pawel Grudinin (Kommunisten): 11,8%

Wladimir Schirinowski (Rechtspopulist): 5,6%

Xenia Sobtschak (liberale TV-Journalistin): 1,6% Vier weitere Kandidaten erhielten noch weniger Stimmen. Wahlbeteiligung: 67% (2012: 64,3%)

(APA/Reuters/AFP)