Deutscher Goldman-Sachs-Chef wechselt ins Finanzministerium

In Abwesenheit des neuen Finanzminister Olaf Scholz, der sich beim G20-Treffen in Argentinien aufhält, wird in Berlin eine wichtige Personalien aus seinem Ressort verkündet: Der Co-Chef von Goldman Sachs in Deutschland, Jörg Kukies, wechselt als Staatssekretär ins Bundesfinanzministerium, berichtet das Handelsblatt. Dem Ministerium zufolge wird Kukies die Bereiche Finanzmarkt- und Europapolitik verantworten. Das Bundeskabinett muss der Berufung des 50-Jährigen, dessen Expertise die Partei vor allem im Hinblick auf die internationale Entwicklung auf dem Finanzsektor als wesentlich erachtet, noch zustimmen.

Goldman-Banker Kukies war 17 Jahre für Goldmann Sachs tätig, zuletzt mit Wolfgang Fink Co-als Chef von Goldman Sachs in Deutschland und Österreich.

Auch die zweite Entscheidung von Olaf Scholz für den zweiten Staatssekretär kommt unerwartet. Deutsche-Bahn-Vorstand Werner Gatzer kehrt ins Finanzministerium zurück. Er hatte das Ressort erst Ende des vergangenen Jahres verlassen, um bei der Deutschen Bahn anzuheuern.

>>> Bericht im Handelsblatt

(red.)