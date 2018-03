Syrien: Dutzende Tote bei einer der schwersten Angriffe auf Damaskus

Bei einem der schwersten Angriffe auf Damaskus sind nach Angaben von Aktivisten 43 Menschen gestorben. Unter den Opfern seien elf Kinder und acht Frauen, meldete die oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch. Mehr als 35 Menschen wurden demnach bei der Attacke auf das Viertel Kashkoul verletzt.

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, "Terroristen" hätten die Rakete auf das Viertel Kashkoul abgefeuert. Die Armee hat den Rebellen wiederholt vorgeworfen, Zivilisten in der Hauptstadt unter Beschuss zu nehmen. Die Aufständischen bestreiten dies. Die Hauptstadt, die von den Kräften von Präsident Bashar al-Assad kontrolliert wird, gilt eigentlich als relativ gut gesichert.

Der von den Rebellen unter Beschuss genommene Vorort liegt nahe der noch von Rebellen gehaltenen Gebiete von Ost-Ghouta, die die syrische Armee mit russischer Luftunterstützung einzunehmen versucht. Die Region, die vor allem von Islamisten kontrolliert wird, erlebt seit rund einem Monat die schwerste Angriffswelle seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs. Dabei wurden Menschenrechtlern zufolge fast 1500 Zivilisten getötet. Mittlerweile haben Regierungstruppen den größten Teil von Ost-Ghouta eingenommen.

Rebellengruppe stimmt Abzug zu

Eine syrische Rebellengruppe im belagerten Gebiet hat Insidern zufolge einer Entwaffnung im Gegenzug für freies Geleit in Oppositionsgebiete zugestimmt. Zwei Vertreter der Opposition sagten am Mittwoch, die in der Stadt Harasta verschanzte Ahrar al Scham habe der von Russland vermittelten Vereinbarung zugestimmt.

Die Umsetzung werde möglicherweise im Laufe des Tages mit der Evakuierung von verwundeten Zivilisten beginnen. Die Übereinkunft mit der Ahrar al Scham ist die erste ihrer Art nach den heftigen Kämpfen um die Region. Sie erhöht den Druck auf die verbliebenen beiden Gruppen - Failak al-Rahman und Jaish al-Islam - ebenfalls einzulenken.

(APA/dpa)