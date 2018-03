Perus Präsident Kuczynski kündigte Rücktritt an

Perus Staatsoberhaupt Pedro Pablo Kuczynski hat am Mittwoch bei einer TV-Ansprache seinen Rücktritt angekündigt. Damit kam er einem für den morgigen Donnerstag geplanten Amtsenthebungsverfahren wegen des Vorwurfs der Annahme von Schmiergeldern zuvor.

In dieser "schwierigen Situation" sei sein Rücktritt "das Beste für das Land", erklärte der peruanische Präsident in einer zuvor aufgezeichneten Rede an die Nation.

Oppositionsabgeordnete brachten am Anfang März einen Antrag auf Amtsenthebung im Parlament ein. Sie werfen Kuczynski vor, wiederholt über seine Beziehungen mit dem umstrittenen brasilianischen Baukonzern Odebrecht gelogen zu haben.

Im Dezember war bereits ein ähnlicher Antrag gescheitert. Wann das Parlament sich mit dem Antrag befassen wird, ist nicht bekannt. Der 79-jährige Kuczynski, der Geschäftsbeziehungen zu Odebrecht zugegeben hat, weist die Korruptionsvorwürfe zurück. Odebrecht ist in Korruptionsskandale in ganz Lateinamerika verwickelt und soll Hunderte Millionen Dollar an Schmiergeldern gezahlt haben.

(APA/dpa/AFP)