Frust im Weißen Haus: Trump gratuliert Putin zum Wahlsieg

US-Präsident Donald Trump hat seine Glückwünsche zur Wiederwahl seines russischen Amtskollegen Wladimir Putin gegen Kritik verteidigt. "Mit Russland (und anderen) klarzukommen ist gut und nicht schlecht", erklärte Trump am Mittwoch auf Twitter. Russland könne bei Themen wie Nordkorea, Syrien, der Ukraine, der Extremistenmiliz IS, dem Iran oder dem Rüstungswettlauf helfen.

Trump hatte Putin zur Wiederwahl gratuliert und hat damit Kritik von Politikern seiner eigenen Republikaner und der Demokraten auf sich gezogen. Sie zweifeln an einem fairen Ablauf der Wahl in Russland.

Nach einem Bericht der "Washington Post" hatten Trumps eigene Berater empfohlen, in dem Telefonat am Dienstag nicht zu gratulieren und dies in einer schriftlichen Einweisung für das Gespräch vermerkt. Ein Vertrauter Trumps sagte nun, der Präsident sei verärgert, dass diese Information an die Öffentlichkeit gekommen sei. Stabschef John Kelly ist demnach "frustriert und tief enttäuscht".

Kurz vor dem Telefonat mit Putin hatte Trump wie die britische Regierung Russland für die Giftattacke auf einen russischen Ex-Spion in Südengland verantwortlich gemacht. Seine Glückwünsche befeuerten die Kritik, wonach er gegenüber Putin zu nachsichtig ist.

US-Sonderermittler Robert Mueller geht noch immer dem Verdacht nach, dass Trump oder sein Team im Wahlkampf 2016 mit Russland zusammengearbeitet haben könnte. Der Präsident selbst hat das Verfahren als Hexenjagd kritisiert.

Unklar ist, ob der jetzige Vorfall die Spannungen zwischen Trump und seinem Stabschef Kelly erhöht. Ranghohe Mitarbeiter der Regierung hatten der Nachrichtenagentur Reuters im Februar gesagt, angesichts der Differenzen zwischen beiden sei ein baldiger Rücktritt Kellys möglich.

Tusk will Putin nicht gratulieren

EU-Ratspräsident Donald Tusk will Wladimir Putin angesichts des Giftanschlags in Großbritannien nicht zur Wiederwahl gratulieren. "Nach dem Salisbury-Anschlag bin ich nicht in der Stimmung, die Wiederernennung von Präsident Putin zu feiern", sagte der Pole am Mittwoch in Brüssel.

Anders als Tusk und auch Trump hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Putin am Dienstag in einem Brief gratuliert und ihm Gespräche über eine "paneuropäische Sicherheitsordnung" angeboten.

Die Beziehungen zwischen Russland und der EU haben sich seit der Ukraine-Krise von 2014 dramatisch verschlechtert. Belastet wurden sie zuletzt durch den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in Großbritannien, für den die Regierung in London Moskau verantwortlich macht. Der EU-Gipfel wird sich am Donnerstag mit dem Giftanschlag befassen. Es war unklar, ob es in einer Erklärung eine direkte Schuldzuweisung an Russland geben wird. Auf diese hatten sich am Montag die EU-Außenminister nicht einigen können. Sie erklärten lediglich, die EU-Staaten nähmen die britische Einschätzung "äußerst ernst, dass es höchst wahrscheinlich ist, dass die Russische Föderation verantwortlich ist".

(Reuters)