EU-Gipfel: May verurteilt "rücksichtlose russische Attacke"

Die britische Premierministerin Theresa May hat Russland eine "dreiste und rücksichtslose Attacke" gegen Großbritannien vorgeworfen. Der Giftanschlag im britischen Salisbury sei "ein weiteres Zeichen russischer Aggression vom Westbalkan bis zum Nahen Osten", sagte May am Donnerstag in Brüssel vor Beginn des EU-Gipfels. Es sei klar, dass Russland mit seien Drohungen keine Ordnung respektiere.

Es handle sich auch um Herausforderungen gegenüber den engsten Alliierten Großbritanniens. Angesprochen auf allfällige Sanktionen gegen Russland gab sich May zurückhaltend. Der Anschlag in Salisbury sei Teil des Musters der russischen Aggression gegen Europa. "Einmal mehr" wolle sie die "bedingungslose Unterstützung für die Sicherheit Europas" unterstreichen.

EU-Gipfel will Anschlag verurteilen

Die 28 EU-Staats- und Regierungschefs wollen das Thema beim Abendessen des zweitägigen Gipfels besprechen. Die Regierungsspitzen versicherten Großbritannien volle Solidarität. So auch Bundeskanzler Sebastian Kurz. "Wir verurteilen diese Giftgasattacke, und wir sind solidarisch mit Großbritannien", sagte Kurz am Donnerstag in Brüssel.

Der EU-Gipfel in Brüssel wird den Giftanschlag auf einen Doppelagenten und seine Tochter im britischen Salisbury "auf das Schärfste" verurteilen. Wie aus einem Gipfelentwurf vom Donnerstag hervorgeht, wird der EU-Gipfel die Anschuldigungen Großbritanniens "extrem ernst" nehmen, "dass es höchstwahrscheinlich ist, dass Russland verantwortlich ist".

(APA/Reuters)