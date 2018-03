US-Haushaltsgesetz nimmt erste Hürde

In den USA sind sich Republikaner und Demokraten in dem seit Monaten währenden Haushaltsstreit einen wichtigen Schritt näher gekommen. Die Abgeordneten im Repräsentantenhaus stimmten am Donnerstag einem Kompromiss im Volumen von 1,3 Billionen Dollar (1,06 Billionen Euro) zu, mit dem ein erneuter Stillstand der Regierung abgewendet werden soll.

Nun muss der Senat über das Vorhaben abstimmen, was noch am späten Donnerstag oder am Freitag erwartet wird. Eine Einigung muss bis Freitag um Mitternacht stehen. Kritiker haben vor einer ausufernden US-Verschuldung gewarnt. 2018 dürfte das US-Defizit durch die jüngsten Steuersenkungen und das geplante Haushaltspaket um mehr als 800 Milliarden Dollar ansteigen.

Das Vorhaben würde die Finanzierung der Verwaltung zunächst bis September sichern. Im Repräsentantenhaus stimmten 256 Abgeordnete dafür und 167 dagegen. Kritisch hatten sich einige konservative Republikaner geäußert, die deutlich stärkere Kürzungen bei der Gesundheitsversorgung gefordert hatten.

Im Streit über mehr Geld für eine schärfere Einwanderungspolitik muss republikanische US-Präsident Donald Trump aber Abstriche machen. Für die Grenzsicherung erhält er nun 1,6 Milliarden Dollar. Verlangt hatte er zeitweise 25 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze. Gleichwohl zeigte sich der Präsident optimistisch: "Ich habe 1,6 Milliarden für den Baubeginn an der Südgrenze erhalten, der Rest kommt schon noch", twitterte Trump. Der Bau einer Mauer war eines der wichtigsten Wahlversprechen Trumps.

