"Terrorakt": Geiselnahme und Tote im Supermarkt in Frankreich

In Trèbes in Südfrankreich gibt es offenbar eine Geselnahme. Das französische Innenministerium twitterte, dass Sicherheitsleute eine Operation in einem Supermarkt durchführen würden. Augenzeugen zufolge soll zuvor eine Person in Carcassonne nahe Trèbes auf vier Polizisten geschossen und einen von ihnen verletzt haben. Premier Édouard Philippe sprach von einer "ernsten Situation". Es deute alles auf "einen Terrorakt" hin, sagte der Politiker am Freitag vor Journalisten. Bei dem Vorfall seien mindestens zwei Menschen getötet worden, es werde allerdings noch mit weiteren Opfern gerechnet.

Dem Sender BFM zufolge bekannte sich der Geiselnehmer im Supermarkt zum sogenannten Islamischen Staat. Die Behörden haben das noch nicht bestätigt. Der Geiselnehmer soll mit Faustfeuerwaffen und Granaten bewaffnet sein. "Le Figaro" zitiert einen Ermittler, der davon ausgeht, dass ein einer der Toten ein Mitarbeiter des Supermarktes gewesen sei.

#BREAKING French prosecutors say treating hostage-taking as terror incident — AFP news agency (@AFP) 23. März 2018

Ob bei den Vorfällen in Trebes und Carcassonne die ein und dieselbe Person involviert sind, steht noch nicht fest.

Das französische Innenministerium twittert, dass rund um den Tatort eine Sicherheitszone eingerichtet worden sei. Die Bevölkerung wird aufgerufen, die Region zu meiden und auf die Sicherheitskräfte zu hören. Innenminister Gérard Collomb hat sich eigenen Angaben zufolge auf den Weg nach Trèbes gemacht.

#Trèbes #Aude #Carcassonne Un périmètre de #sécurité a été mis en place. Evitez le secteur et restez à l'écoute des consignes des autorités. pic.twitter.com/mjpK2ajz0y — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 23. März 2018

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

