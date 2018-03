Mehrere EU-Staaten weisen russische Diplomaten aus - Österreich nicht

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Solidarität der EU mit Großbritannien als Reaktion auf den Giftanschlag in Salesbury, für den höchst wahrscheinlich Russland verantwortlich sei, unterstrichen. "Wir haben auch den Angriff ganz klar verurteilt". Die EU habe beschlossen, ihren Botschafter nach Brüssel zu holen. "Russische Diplomaten aus Österreich werden keine ausgewiesen".

Einen derartigen Schritt dürften mehrere EU-Staaten unternehmen. Neben Tschechien scheinen auch die baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen sowie Polen und dem Vernehmen nach auch Frankreich solche Maßnahmen in Erwägung ziehen. Auch die Ministerpräsidenten von Dänemark und Irland, Lars Rasmussen und Leo Varadkar, kündigten am Freitag an, dass ihre Regierungen entsprechende Schritte prüfen.

Der tschechische Premier Andrej Babis meinte in der Nacht auf Freitag, "wahrscheinlich werden wir diesen Weg gehen". Er werde darüber am Montag mit einigen Ministern seines Kabinetts reden.

Innerhalb der EU gibt es dazu aber eben keinen Konsens. "Es hat verschiedene Auffassungen gegeben. Das Ziel der Debatte war, ein gemeinsames Vorgehen zu finden. Dies ist nicht ganz gelungen", sagte weiter Babis.

(APA)