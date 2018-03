Republikaner an demonstrierende Schüler: "Lernt Wiederbelebung"

Mehr als eine Million Menschen gingen am Wochenende in den USA auf die Straße, um für schärfe Waffengesetze zu demonstrieren. Nach dem Amoklauf in einer High School in Florida protestieren vorwiegend Schüler und Lehrer unter dem Motto "March for our lives" ("Marsch für unsere Leben"). Den ehemaligen republikanischen Senator Rick Santorum haben die Demonstrationen offenbar nicht beeindruckt. Er verhöhnte die Schüler in einem CNN-Interview.

Die Schüler sollten "statt jemanden zu suchen, der ihre Probleme löst, lieber Wiederbelebungskurse belegen" oder "versuchen, auf die Situation mit dem Todesschützen richtig zu reagieren", so Santorum. Die Schüler sollten nicht von den Politikern verlangen, beschützt zu werden, sondern überlegen "wie sie als Individuum mit der Situation umgehen" können. Damit könne man die Situation verbessern und nicht mit Demonstrationen.

>>> Interview mit Rick Santorum auf "CNN"

(j.n.)