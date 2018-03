Wahl in Ägypten: Warum Kairo der Türkei Einmischung vorwirft

Die Hotels am Nil nahe des Tahrir-Platzes sind, wie gewöhnlich, gut gebucht. Und nicht wenige Gäste kommen aus jenem Land, mit dem Ägypten bereits seit mehreren Jahren schwer im Clinch liegt: der Türkei. Fast ein bisschen überrascht wirkt Tarek Radwan, angesprochen auf die türkischen Touristen, nur um schnell festzustellen: Die Probleme habe man nicht mit den Menschen, sondern mit der Regierung. „Sie haben sich schon öfter in unsere Angelegenheiten gemischt“, sagt der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im ägyptischen Abgeordnetenhaus mit Blick auf die in Ankara regierende AKP. Und in Wahlzeiten wie diesen schaukelt sich der türkisch-ägyptische Konflikt besonders hoch.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft