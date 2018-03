Kneissl auf Reise durch Balkanstaaten

Prishtina. Südosteuropa zählt seit Jahren zu den für Österreichs Außenpolitik und Wirtschaft wichtigsten Regionen. Seit heute, Montag, ist Außenministerin Karin Kneissl auf einer mehrtägigen Südosteuropa-Reise, die sie in den Kosovo, nach Mazedonien und nach Serbien führt. Zum Auftakt stattete Kneissl am Montag den rund 440 österreichischen Bundesheersoldaten der internationalen Schutztruppe KFOR im Kosovo einen Besuch ab. Danach standen Treffen mit dem Außenminister des Kosovo, Behgjet Pacolli, und Oppositionspolitikern auf dem Programm. Österreich war unter den ersten Ländern, die die Eigenstaatlichkeit des Kosovo anerkannten. Serbien ist nach wie vor nicht bereit, die Unabhängigkeit seiner einstigen Provinz zu akzeptieren. Aber auch fünf EU-Länder, darunter etwa Spanien, erkennen den Kosovo als Staat nicht an.

Für Diskussionen sorgte im Februar eine Aussage von Österreichs Vizekanzler, Heinz-Christian Strache (FPÖ), wonach der „Kosovo zweifellos ein Teil Serbiens“ sei. Später rechtfertigte er sich damit, dass diese Aussage die serbische Sicht widerspiegle. Kneissl betonte, dass für sie die Anerkennung des Kosovo durch Österreich außer Zweifel stehe. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.03.2018)