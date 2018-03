Kosovo schiebt serbischen Regierungsvertreter ab

Es ist eine Krise mit Ansage. Die kosovarische Polizei hat am Montagnachmittag den Chef des serbischen Regierungsbüros für den Kosovo, Marko Djuric, in Nord-Mitrovica festgenommen. Der serbische Regierungsvertreter war trotz eines Einreiseverbotes zu einem Treffen von Kosovo-Serben gekommen. Medienberichten zufolge wurde Djuric zunächst nach Pristina und von dort in Richtung serbische Grenze gebracht.

Staatspräsident Hashim Thaci sagte, dass die kosovarische Polizei im Einklang mit den Gesetzen gehandelt habe. Bei einer Aktion der kosovarischen Polizei im mehrheitlich serbischen Nord-Mitrovica sind am Montagabend 32 Menschen verletzt worden. Dies teilte der Chef des lokalen Krankenhauses, Milan Ivanovic, am Dienstag der serbischen Presseagentur Tanjug mit.

Laut Ivanovic stammen die meisten Verletzungen vom Einsatz von Tränengas und Pfefferspray. Unter den 13 Personen, die ins Krankenhaus aufgenommen wurden, befindet sich demnach auch der kosovarische Landwirtschaftsminister Nenad Rikalo. Er befinde sich weiterhin auf der Intensivstation, sein Gesundheitszustand sei aber stabil, berichtete die Presseagentur.

Rikalo ist ein Funktionär der Belgrad-treuen "Serbischen Liste". Die Partei will nach Beratungen mit Präsident Aleksandar Vucic am Dienstag in Belgrad über ihren eventuellen Rückzug aus der kosovarischen Regierung entscheiden.

EU ruft zu Besonnenheit auf

Bereits am Vormittag waren starke Polizeieinheiten an der Grenze zu Serbien in Stellung gebracht worden, um Djuric' Einreise zu verhindern. Die Regierung in Pristina begründete das Einreiseverbot mit Aussagen von Djuric, die angeblich zu einer "angespannten Situation" im Kosovo geführt hätten.

In Belgrad kam nach der Festnahme der Nationale Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Die Europäische Union rief die Behörden in Pristina und Belgrad zu Zurückhaltung auf, damit die Lage nicht weiter eskaliere. Alle Fragen von gemeinsamem Interesse müssten durch den EU-vermittelten Dialog gelöst werden, der auf die Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Kosovo und Serbien abziele, wurde Maja Kocijancic, die EU-Sprecherin, von der serbischen Presseagentur Tanjug zitiert.

Vucic will serbische Justiz einschalten

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat scharf auf die Festnahme von Djuric reagiert. Es handle sich um eine "brutale Provokation", sagte Vucic am Montagabend in Belgrad. Alle, die daran beteiligt gewesen seien, würden von der serbischen Justiz verfolgt werden, sagte er.

Djuric habe die kosovarischen Behörden am Freitag entsprechend einer bilateralen Vereinbarung aus dem Jahr 2016 über den Besuch informiert. Laut Belgrad war die kosovarische Regierung nicht berechtigt, den Besuch zu untersagen. Ein Sprecher des kosovarischen Außenministers sagte, das Einreiseverbot sei wegen Äußerungen des Leiters der serbischen Kosovo-Behörde erfolgt.

(APA)