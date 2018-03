„Wir Jesiden stehen genau in der Mitte“

Die Jihadisten des sogenannten Islamischen Staates (IS) halten sich nur noch in einigen wenigen Gebieten oder sind in den Untergrund abgetaucht. Ihr „Kalifat“ wurde zerschlagen, ihre Herrschaft über große Teile des Irak ist damit vorüber. Doch die Opfer des IS leiden nach wie vor an den Verbrechen, die an ihnen verübt wurden. Mit Schrecken erinnert sich der hochrangige Jesidenvertreter Brin Said Tahsin Beg an den Vernichtungsfeldzug der Extremisten gegen die Mitglieder seiner Glaubensgemeinschaft. „Beim Genozid im August 2014 wurden 5000 Menschen getötet und 7000 verschleppt. Bisher haben wir 40 Massengräber gefunden“, berichtet er im Gespräch mit der „Presse“.



Damals sind IS-Kämpfer ins Sinjar-Gebiet vorgerückt, das die Kurden Shingal nennen. Sie überfielen jesidische Dörfer, töteten die Männer und versklavten Frauen und Kinder. Zigtausende Jesiden flohen in die Berge, wo sie tagelang bei brütender Sommerhitze auf Rettung warteten.

Der IS wurde mittlerweile aus Sinjar vertrieben. Doch wirklich Ruhe ist im Siedlungsgebiet der Jesiden nicht eingekehrt. Nun wächst die Sorge vor einem neuen bewaffneten Konflikt.

