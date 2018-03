Ermittlungen gegen Freundin des Attentäters von Südfrankreich

Nach dem Anschlag in Südfrankreich ist ein Ermittlungsverfahren gegen die Mitbewohnerin des Attentäters eingeleitet worden. Die 18-Jährige werde der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung beschuldigt, verlautete am Dienstagabend aus Justizkreisen in Paris. Sie sei vorläufig in Haft genommen worden.

Der aus Marokko stammende Franzose Radouane Lakdim hatte am Freitag bei einer Angriffsserie in Südfrankreich vier Menschen getötet. Der 25-jährige Attentäter wurde später von der Polizei erschossen. Er hatte sich als "Soldat" der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) bezeichnet.

Lakdim war auf einer Überwachungsliste der Antiterror-Ermittler gestanden, war aber als ungefährlich eingestuft worden. Auch seine 18-jährige Freundin stand nach Angaben aus Ermittlerkreisen auf der Liste. Die Konvertitin zum Islam war am Freitag festgenommen worden, ebenso wie ein 17-jähriger Freund Lakdims.

Trauerfeier für verstorbenen Gendarmen

Frankreich will heute den nach einem Terrorangriff in Südfrankreich gestorbenen Gendarmen mit einer Zeremonie am Pariser Invalidendom ehren. Staatspräsident Emmanuel Macron wird, wie es bei einer nationalen Gedenkfeier üblich ist, die Trauerrede halten.

Der Gendarmerieoffizier hatte sich bei dem Angriff auf einen Supermarkt in der Nähe von Carcassonne gegen Geiseln eintauschen lassen. Er wurde angeschossen und erlag später seinen schweren Verletzungen. Insgesamt gab es vier Todesopfer.