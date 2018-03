Aufgereiht stehen sie mit breitem Lächeln: Neun Herren mit Krawatte in blauen, grauen und schwarzen Anzügen. Die Schlagzeile über dem Bild: "Führungsmannschaft des BMI komplett". Deutschlands Heimatminister Horst Seehofer hatte am vergangenen Freitag das neue Team in seinem Superministerium bekannt gegeben. Neben dem Thema Inneres soll der CSU-Chef sich auch um die Bereiche Bau und Heimat kümmern.

Der Jubel Seehofers über seine neue Mannschaft - im wörtlichen Sinn - wurde außerhalb des Ministeriums allerdings nicht geteilt, schreibt der "Spiegel". Denn es findet sich keine Frau in dem Führungsteam. "Nicht meine Heimat!", schrieb die Grünen-Politikerin Hannah Neumann daraufhin auf Twitter.

"So viele Frauen! So viele Migranten! Das muss Heimat sein", kommentierte auch der Korrespondent des "Spiegel" auf der Kurznachrichtenplattform. "Eine Riege älterer Männer soll meine HEIMAT vertreten?", fragte eine andere Nutzerin.

Das ist nicht Euer Ernst! Eine Riege (ich bin höflich) älterer Männer soll meine HEIMAT vertreten? Konnten oder wollten sie keine Frau finden? Immerhin ist die Hälfte der Bevölkerung weiblich! — Bertine Balsam (@bebalsam) 27. März 2018

Das Ministerium reagierte - indem es das Herrenfoto aus der Pressemitteilung auf der Homepage entfernte. Stattdessen prangt dort nun ein Foto des Ministeriumseingangs.

Das deutsche Innenministerium ersetzte das alte Bild. – Screenshot BMI Deutschland

>>> Link zur Mitteilung.

>>> Bericht im "Spiegel".

(red.)