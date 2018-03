Giftgas-Anschlag: Ermittlungsdetails veröffentlicht

Der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter sind am 4. März möglicherweise bereits an der Eingangstüre ihres Wohnsitzes mit einem Nervengift in Kontakt gekommen. Dies gab die britische Polizei am Mittwoch bekannt. Daher konzentrierten sich die Ermittlungen auf den Wohnsitz und die nähere Umgebung, sagte Dean Haydon, Chef der Abteilung Terrorismusbekämpfung der Londoner Polizei. Das Risiko für Anrainer werde jedoch als gering eingestuft.

Österreich hält sich weiter raus

In der Affäre um den Giftgasanschlag haben mittlerweile außer Großbritannien 17 weitere der insgesamt 28 EU-Staaten russische Diplomaten ausgewiesen. Österreich hat eine Ausweisung russischer Diplomaten ausgeschlossen. Der koordinierten Aktion haben sich auch Nicht-EU-Länder - die USA, Kanada, Australien, Albanien, Mazedonien, Norwegen und die Ukraine - angeschlossen. Österreich beteiligt sich nicht an der Aktion.

Dass sich an diesem Alleingang nichts ändern werde, bekräftigte Außenministerin Karin Kneissl einmal mehr im Interview mit Lou Lorenz-Dittlbacher in der ZiB 2 vom Mittwoch. Gerade in schwierigen Momenten sei es bedeutsam, alle Kanäle offen zu halten, so Kneissl. Um Neutralität alleine, gehe es ihr nicht. "Neutralität ist eine Riesen-Debatte, die wir jetzt nicht wieder lostreten wollen". Wesentlicher wäre es, Diplomatie so betreiben, dass man im Gespräch bleibt. Selbst im Fall eines eindeutigen Beweises gegen Russland werde sich an dieser Position nichts ändern, sagte Kneissl.

(APA/Reuters/Red.)