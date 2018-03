Terroralarm in Rom vor Osterfeiertagen

Rom. In Italien herrscht vor den Osterfeiertagen Terroralarm. Nach einem Hinweis auf einen möglichen Terroranschlag in Rom haben die Behörden in mehreren Städten Razzien durchgeführt und fünf mutmaßliche Kontaktleute des „Weihnachtsmarktbombers“ in Berlin, des gebürtigen Tunesiers Anis Amri, festgenommen – davon vier tunesische Landsleute und einen Palästinenser. Bei dem Attentat in Berlin waren 2016 zwölf Menschen ums Leben gekommen, ein italienischer Polizist erschoss Amri auf der Flucht in Mailand.

Die italienische Polizei wirft den Verdächtigen Terrorismus, Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Urkundenfälschung und Beihilfe zur illegalen Einwanderung vor. Die vier Tunesier sollen Hunderten Landsleuten mit gefälschten Dokumenten die Einreise nach Italien ermöglicht haben. Mit den gefälschten Ausweisen sollen die Tunesier nach Deutschland und Frankreich weitergereist sein. Der Palästinenser wird beschuldigt, im Internet fundamentalistische Propaganda zu betreiben und angeblich einen Anschlag zu planen. Er soll dazu aufgerufen haben, Ungläubigen „die Kehle und die Genitalien abzuschneiden“.

Rückkehr von IS-Kämpfern

Die Festnahmen sorgten für einen Eklat. Die ausländerfeindliche Lega bemängelte, dass Tunesien in den vergangenen Monaten 1500 Kriminellen Amnestie gewährt habe. Viele hätten sich radikalisiert und könnten bereits in Italien gelandet sein. Innenminister Marco Minniti warnte vor zunehmender Propaganda des Islamischen Staates. Dabei seien Rom und der Vatikan als symbolische Ziele im Visier. Nach dem Zusammenbruch des IS seien bis zu 30.000 IS-Kämpfer bereit, übers Mittelmeer nach Europa zurückzukehren. Die Kontrolle der libyschen Grenze sei daher eine Priorität für Italiens Sicherheit. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2018)