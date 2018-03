„Es gibt in Mittelosteuropa keine Invasion chinesischer Investoren“

Wien/Peking. „Teilen und herrschen.“ Diese Strategie wird Peking oft nachgesagt, wenn es um chinesische Investitionen in Osteuropa geht. Konkreter um die sogenannte 16+1-Kooperation, Chinas Infrastrukturinitiative in der Region. Die Volksrepublik erkaufe sich in den 16 mittelosteuropäischen Staaten Einfluss, lautet die Kritik. So überraschte Reuters Anfang März mit der Meldung, Peking plane, die Gipfeltreffen nur mehr alle zwei Jahre statt jährlich abzuhalten.



Peking reagiere damit auf die wachsenden Ressentiments wegen des chinesischen Engagements in Europa, schrieb die Nachrichtenagentur mit Verweis auf EU-Diplomaten. Sie zerstörten Chinas Image und untergruben dessen langfristige Ziele. Der EU-Botschafter in China, Hans-Dietmar Schweisgut, weist die Gerüchte gegenüber der „Presse“ zurück. „Im Moment sehe ich keinen Hinweis darauf, dass es heuer keinen Gipfel geben wird“, so der Österreicher. Auch die chinesische Botschaft in Österreich geht davon aus, dass das Treffen stattfinden wird.



Peking setzte seinen Fuß zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt in die Türe Europas: Nach der Eurokrise waren die Osteuropäer auf der Suche nach neuen Investoren. Seit dem 16+1-Start 2011 versprach die chinesische Regierung den elf EU-Mitgliedern und fünf EU-Anwärtern am Westbalkan Investitionen in Höhe von 12,7 Milliarden Euro. 2016 richtete die chinesische Bank ICBC dafür einen Zehn-Milliarden-Fonds ein.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft