Russland weist US-Diplomaten aus: UNO warnt vor "Kaltem Krieg"

Terrorexperte Neumann zieht Österreich-Schelte zurück

Peter Neumann, Direktor des Centre for the Study of Radicalisation in London, gestand am Mittwoch, in seiner Kritik an Wiens Fernbleiben von den Ausweisungen russischer Diplomaten wegen der Giftaffäre überzogen zu haben. Er sieht aber andere Probleme dabei: etwa die FPÖ.