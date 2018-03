Trump: Um Syrien sollen sich "andere Leute" kümmern

US-Präsident Donald Trump will den Militäreinsatz in Syrien zügig beenden. "Wir werden sehr bald aus Syrien abziehen", sagte Trump am Donnerstag. Schon bald seien "hundert Prozent" der Gebiete aus den Händen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert.

Der IS hatte im Juni 2014 ein "Kalifat" in großen Teilen Syriens und des Irak ausgerufen. Durch den Einsatz einer von den USA angeführten Militärkoalition verlor der IS seitdem aber stark an Boden. Im Osten Syriens sind zudem mehr als 2000 US-Soldaten im Einsatz, die den Kampf diverser Milizen gegen den IS unterstützen. Trump sagte, die US-Truppen sollten nun "in unser Land" zurückkehren, um Syrien sollten sich "andere Leute" kümmern. Wen er damit meint, sagte der US-Präsident aber nicht.

Sein Außenministerium weiß offenbar nichts von den Vorhaben. Auf die Frage, ob sie über die Pläne im Bilde sei, sagte Ministeriumssprecherin Heather Nauert: "Bin ich nicht, nein. Nein." Im Jänner hatte der damalige Außenminister Rex Tillerson noch angekündigt, den US-Militäreinsatz in Syrien auszuweiten, um die IS-Miliz weiter zu bekämpfen und Assad aus dem Amt zu drängen. Trump hat Tillerson Mitte März entlassen.

Türkei wirft Frankreich Terrorunterstützung vor

Stattdessen kündigte Frankreich am Donnerstag ein stärkeres Engagement in Syrien an: Der französische Präsident Emmanuel Macron sicherte bei einem Empfang einer Delegation der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in Paris der aus arabischen und kurdischen Kämpfern bestehenden Abordnung die Unterstützung Frankreichs zu. Der Staatschef habe dabei die Opfer der SDF und ihre entscheidende Rolle im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gewürdigt, hieß es aus dem Elysée-Palast.

Er habe zugesichert, die SDF besonders bei der Stabilisierung der Sicherheitszone im Nordosten Syriens zu unterstützen, nämlich bei einer "inkludierenden und ausgewogenen Regierungsführung", um zu verhindern, dass der IS wiedererstarke, während es noch keine politische Lösung des Konflikts in Syrien gebe.

Die Türkei hat Frankreich daraufhin vorgeworfen, mit seinem Hilfsangebot Terroristen zu unterstützen. Diejenigen, die mit Terrorgruppen gegen die Türkei zusammenarbeiteten und Solidarität zeigten, würden "wie die Terroristen ein Ziel der Türkei werden", erklärte der türkische Vizeministerpräsident Bekir Bozdag am Freitag über Twitter. "Wir hoffen, dass Frankreich nicht einen solch irrationalen Schritt geht."

Kurden: Frankreich wird Soldaten nach Syrien schicken

Das Rückgrat der SDF sind die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), gegen die das türkische Militär im Jänner eine Offensive im Nordwesten Syriens begonnen hat. Vergangene Woche nahmen die Truppen zusammen mit verbündeten syrischen Rebellen die Stadt Afrin ein. Die Türkei betrachtet die YPG wegen ihren engen Verbindungen zur Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Bedrohung.

Im Anschluss an das Treffen sagte die kurdische Repräsentantin Asiya Abdellah auf einer Pressekonferenz, dass Frankreich Soldaten nach Manjib schicken werde. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Mittwoch angekündigt, die Stadt im Norden Syriens anzugreifen.

Von offizieller Seite gab es dazu keine Stellungnahme. In Syrien sind französische Spezialeinheiten stationiert, Frankreich hält sich jedoch hinsichtlich deren Einsatz und Truppenstärke bedeckt.

(APA/Reuters/dpa/AFP)