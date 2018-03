Britische Behörden durchsuchen Aeroflot-Maschine in Heathrow

Die britischen Behörden haben nach russischen Angaben auf dem Londoner Flughafen Heathrow eine Aeroflot-Maschine durchsucht. Der Vorfall sei außergewöhnlich, erklärte die russische Botschaft in London am Freitag. Angehörige des Grenzschutzes und des Zolls hätten das Flugzeug, das die Strecke zwischen Moskau und London bediene, durchsucht. Die britischen Behörden hätten es abgelehnt, einen Grund dafür zu nennen. "Die Botschaft hat eine diplomatische Note gesandt, in der die britische Seite aufgefordert wird, den Vorfall zu erklären", hieß es in der Stellungnahme der russischen Botschaft.

Weitere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor. Die Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland sind derzeit sehr angespannt. Die britische Regierung macht den russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter Julia im südenglischen Salisbury verantwortlich. Russland weist die Vorwürfe zurück. In dem Streit haben Großbritannien, die USA und weitere westliche Staaten insgesamt rund 130 russische Diplomaten ausgewiesen. Russland reagierte am Freitag mit der Ausweisung von 59 Diplomaten aus 23 Ländern. Darunter sind vier Vertreter aus Deutschland. Bereits am Donnerstag hatte Russland 60 US-Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und die Schließung des US-Konsulats in St. Petersburg angeordnet.

(Reuters)