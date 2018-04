Der Nachbar, der Angst macht

Hunderte Feuer leuchten an diesem Februarabend in den Himmel über Vilnius. Hunderte Glocken läuten in ganz Litauen. Knapp 30 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, auf der anderen Seite der Grenze, sollen es die weißrussischen Nachbarn deutlich hören: Litauen ist frei. Am 16. Februar 1918 hatte sich das kleine Land an der Ostsee vom zerfallenden Zarenreich losgesagt, Estland und Lettland folgten wenig später. Das soll auch hundert Jahre danach, am 16. Februar 2018, niemand vergessen. Auch nicht die früheren sowjetischen Besatzer.