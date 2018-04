Ausgewiesene Diplomaten kehren nach Moskau zurück

Eine erste Gruppe der von den USA ausgewiesenen russischen Diplomaten ist am Sonntag nach Moskau zurückgekehrt. Die 46 Diplomaten und ihre Angehörigen landeten auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo, wie die russische Agentur Tass berichtete. Eine zweite Maschine mit Ausgewiesenen wird im Laufe des Tages erwartet.

Insgesamt sollen am Wochenende 171 Menschen - 60 Diplomaten und ihre Familien - die USA in zwei russischen Regierungsflugzeugen verlassen.

Hintergrund des diplomatischen Streits ist der Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter Julia in Großbritannien. Die Regierung in London macht Moskau für das Attentat am 4. März in Salisbury verantwortlich. Russland bestreitet die Vorwürfe.

Wegen des Vorfalls verfügten mehr als 20 Länder, darunter neben Großbritannien auch die USA und Deutschland, die Ausweisung russischer Diplomaten. Russland reagierte ebenfalls mit der Ausweisung dutzender Diplomaten.

(APA/AFP)