Kim Jong-un "tief bewegt" von Konzert mit Südkoreas Pop-Stars

Ein weiteres Zeichen von Entspannung? Am ersten südkoreanischen Konzert in Nordkorea seit mehr als zehn Jahren hat auch Machthaber Kim Jong-un teilgenommen. Kim sei gemeinsam mit seiner Frau zu dem Konzert in Pjöngjang erschienen, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag unter Berufung auf das Kulturministerium in Seoul.

Kim Jong-un habe sich "tief bewegt" über das Konzert gezeigt und den Künstlern und seine "tiefe Dankbarkeit" zum Ausdruck gebracht, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Es habe ihn "tief bewegt" zu sehen, dass den Zuschauern das Konzert "aufrichtig" gefallen habe.

Es habe zudem das "Verständnis" für südkoreanische Popkultur in Nordkorea vertieft. Kim ist der erste nordkoreanische Machthaber, der ein Konzert südkoreanischer Künstler besucht hat. Er war am Sonntag zusammen mit seiner Frau, einer früheren Sängerin, im voll besetzten Großen Theater von Pjöngjang erschienen. Nach dem Konzert schüttelte er hinter der Bühne den südkoreanischen Stars die Hände und posierte für Fotos mit ihnen. Es war der erste derartige Auftritt in Pjöngjang seit mehr als zehn Jahren.

K-Pop-Stars in Pjöngjang

An den insgesamt zwei Konzerten in Pjöngjang nehmen Stars wie Cho Yong-pil und Choi Jin-hee, die K-Pop-Gruppe Red Velvet und Seohyun, ein ehemaliges Mitglied der bekannten K-Pop-Band Girls' Generation, teil. Die gesamte Delegation aus Südkorea, der auch Tänzer, Techniker und Kampfsportler angehören, umfasst 120 Mitglieder. Das zweite Konzert soll am Dienstag stattfinden.

Während der Olympischen Winterspiele im Februar waren 140 Mitglieder des nordkoreanischen Samjiyon-Orchesters in Südkorea aufgetreten und dort auf enormes Interesse gestoßen. Der bisher letzte Auftritt südkoreanischer Künstler in Nordkorea fand im Jahr 2007 statt. Die beiden Nachbarländer befinden sich formell noch im Kriegszustand.

(APA/AFP)