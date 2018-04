Südafrikas "Mutter der Nation" Winnie Mandela ist tot

Winnie Madikizela-Mandela kämpfte gegen das rassistische Staatswesen und gilt vielen in ihrer Heimat als "Mutter der Nation". Die Ex-Frau des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela ist nun im Alter von 81 Jahren gestorben. Ihr Sprecher bestätigte am Montag entsprechende Berichte südafrikanischer Medien. Winnie Madikizela-Mandela war im Jänner mit Nierenproblemen in ein Krankenhaus in Johannesburg eingewiesen worden.

Winnie Madikizela-Mandela war die zweite Ehefrau des im Jahr 2013 verstorbenen Anti-Apartheid-Kämpfers und ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas (1994-99). Der spätere Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela verbrachte wegen seines Kampfes gegen die Apartheid 27 Jahre im Gefängnis, bei seiner Freilassung 1990 wurde er von Winnie empfangen. Das Paar hatte sich jedoch während der Gefängniszeit entfremdet und trennte sich 1992, nach 38 Jahren Ehe folgte 1996 die Scheidung.

Nelson und Winnie Mandela, 2015 – Reuters

