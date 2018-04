Deutsche Staatsanwaltschaft will Puigdemont an Spanien ausliefern

Der Ex-Regierungschef von Katalonien, Carles Puigdemont, soll nach dem Willen der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein an Spanien ausgeliefert werden. Die Strafverfolger hätten einen Auslieferungshaftbefehl beantragt, teilte die Justizbehörde am Dienstag mit. Nach intensiver Prüfung des Europäischen Haftbefehls der Justizbehörden in Madrid sei man zu dem Schluss gekommen, dass eine Auslieferung berechtigt sei. Die spanische Justiz wirft Puigdemont Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Gelder vor.

Der 55-Jährige hatte vergangenen Oktober die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen und war anschließend vor den Ermittlungen der spanischen Justiz nach Belgien geflohen. In Deutschland wurde er auf der Durchreise festgenommen und sitzt seitdem in Neumünster im Gefängnis. Bei Puigdemont liegt nun nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr vor.

Ob Puigdemont tatsächlich in Auslieferungshaft genommen wird, entscheidet nun das Oberlandesgericht in Schleswig. Es prüft dabei auch, ob eine Übergabe von Puigdemont an die spanischen Behörden rechtlich zulässig ist.

Sollten das OLG keine rechtlichen Hindernisse sehen, geht der Ball wieder zurück an die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein. Sie befindet über die Durchführung des Verfahrens.

(APA)