Deutsche Bundeswehr zieht aus Somalia ab

Nach acht Jahren ist der Ausbildungseinsatz deutscher Truppen im ostafrikanischen failed state Somalia beendet. Alle in dem von Islamisten terrorisierten Land eingesetzten Militärausbildner seien nach Deutschland zurückgekehrt, bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Dienstag in Berlin. Auch die Niederlande hatten vor wenigen Tagen ihr Kontingent aus Somalia abgezogen.

Den anstehenden Rückzug hatte das Ministerium im Februar bekanntgegeben und als Grund Schwierigkeiten bei der Ausbildung somalischer Sicherheitskräfte angegeben. Dazu gehörten demnach Defizite in den politischen und institutionellen Strukturen des Landes sowie bei der Ausrüstung der somalischen Streitkräfte.

Deutschland hatte sich seit März 2010 mit bis zu 20 Ausbildern an der Europäischen Ausbildungsmission beteiligt, die die somalische Regierung unterstützen soll, mit eigenen Organen für Sicherheit und Ordnung sorgen zu können. Im Fokus stehen die Ausbildung von Offizieren, Unteroffizieren, Spezialisten, Ausbildern und Führungskräften generell. Berlin will die Mission weiter politisch unterstützen.

Opferzahl nach Schlacht mit Islamisten gestiegen

Der Rat der EU hatte das Mandat dieser Mission namens EUTM Somalia (European Union Training Mission in Somalia) zuletzt 2016 mit Wirkung auf Dezember 2018 verlängert. Gegenwärtig wird EUTM von Italien federführend gesteuert und hatte zuletzt Mitte März eine Stärke von etwa 180 Mann.

Unterdessen hat sich die Zahl der Toten nach einem Angriff der Terrormiliz Al-Shabaab auf einen internationalen Militärstützpunkt in Somalia auf mindestens acht erhöht. Die Opfer sind ugandische Soldaten. Umgekehrt seien aber mindestens 36 Angreifer durch die Truppen der Afrikanischen Union (AU) getötet worden, erklärte Ugandas Präsident Yoweri Museveni am Dienstag auf Twitter. Die Schlacht in Buula-Mareer in der südwestlichen Region Lower Shabelle hatte sich am Ostersonntag zugetragen. Al-Shabaab sprach nach dem Anschlag von mindestens 59 getöteten Soldaten der AU-Truppe, übertreibt dabei aber in der Regel.

Insgesamt unterstützt die AU die somalischen Streitkräfte mit rund 22.000 Mann.

(APA/DPA)