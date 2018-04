Bericht: EU-Staaten wollen nicht mehr für Migrantendeal mit Türkei zahlen

Eine überaus brisante Geschichte über das 2016 geschlossene Abkommen zwischen der Türkei und der EU zum Thema Flüchtlinge bzw. Migranten wollen der "Spiegel" und das Recherchenetzwerk European Investigative Collaborations (EIC) aufgedeckt habe: Demnach wollen mehrere Staaten nicht weiter Geld an die Türken überweisen, damit diese, wie vereinbart, ihre Grenzen Richtung Europa überwachen und Migranten an der Weiterreise dorthin hindern.

Unter den potenziellen Zahlungsverweigerern soll just Deutschland sein - das wichtigste Zielland für Migrationsströme und just jenes, dessen Kanzlerin, Angela Merkel, während der großen Wanderung über den Balkan Richtung Mittel- und Westeuropa 2015 durch die Öffnung der Grenzen die Migration maßgeblich mitgeschürt hatte.

Laut des EU-Türkei-Paktes vom März 2016 bezahlt Europa sechs Milliarden Euro bis Ende 2018, wenn die Türkei dafür die Migration unterbindet. Zu den Details zählt unter anderem, dass illegale Migranten, die es dennoch nach Griechenland schaffen und dort kein Asyl wollen bzw. deren Antrag abgewiesen wurde, auf Kosten der EU in die Türkei zurückgeschickt werden; für jeden Syrer, der von Griechenland rücküberstellt wird, wird ein in der Türkei aufgenommener Syrer nach Europa gebracht, usw.

Die Macht des türkischen Torwächters

Kritiker hatten die De-facto-Installation eines "türkischen Torwächters" nach Europa seither gegeißelt, auch, weil man Ankara damit ein wichtiges Druckmittel in die Hand gebe. Die erste Hälfte des genannten Betrags ist bereits ausbezahlt, und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatte dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan bei einem Treffen in Bulgarien im März versichert, dass der Rest auch noch kommen werde.

Doch genau das könnte nun eben laut Spiegel nicht der Fall sein: Von den noch ausstehenden (mindestens) drei Milliarden Euro würden nämlich laut EU-interner Abmachung ein Drittel aus dem regulären Unionsbudget und zwei Drittel von den Staaten separat übernommen werden, wobei sich die Anteile nach Einwohnerzahl und Wirtschaftsleistung bestimmen. Das war bei der ersten Tranche auch so der Fall gewesen. Deutschland zahlte dabei allein schon eine halbe Milliarde und müsste das heuer wieder tun.

Laut Spiegel aber zeigten vertrauliche Unterlagen, dass mehrere Staaten wiederholt gegen die weitere Finanzierung des Migrantendeals protestierte hatten. Ein nicht genannter Vertreter Deutschlands etwa soll bei der Sitzung des Lenkungsausschusses am 28. Juni 2017 gemahnt haben, dass eine Entscheidung über die zweite Tranche erst dann getroffen werden sollte, wenn mit der Türkei bereits vereinbarte Infrastrukturprojekte in der Türkei im Zusammenhang mit dem Deal umgesetzt worden seien. Die EU-Gelder aus dem Abkommen sollten etwa in den Bau von Schulen und Krankenhäusern fließen. Doch bisher seien laut Spiegel von 26 langfristigen, "nicht-humanitären" Projekten weniger als die Hälfte verwirklicht, etliche noch nicht einmal angeschoben worden.

Intransparenz und mangelnder Projektfortschritt

Zudem habe es ein gemeinsames Schreiben Deutschlands, Frankreichs, Österreichs, Schwedens, Dänemarks und Finnlands gegeben, worin gefordert wird, die fehlenden drei Milliarden sollten komplett aus dem EU-Haushalt bezahlt werden. Kommissionschef Juncker lehne das ab. Im Übrigen gebe es "Intransparenz" bei der Verwendung des Geldes und einige Staaten forderten einen anständigen Rechenschaftsbericht.

Der Streit zeige laut des deutschen Magazins einmal mehr, dass der EU-Türkei-Deal ein "Schnellschuss" gewesen sei, der angesichts anstehender wichtiger Wahlen in EU-Staaten primär die Wähler in Europa "beruhigen" sollte. Manche EU-Staaten diskutierten bereits darüber, wie sie aus dem Deal aussteigen könnten.

Ankara hingegen - auch das gehe aus den vertraulichen Dokumenten hervor - rechne im Grunde bereits mit einer Verlängerung des Torwächter-Vertrages und weiteren Milliarden Euro aus Europa.

>>> Link zur Spiegel-Geschichte

(red.)