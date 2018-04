Die brüchige Syrien-Troika

Istanbul/Ankara. So herzlich wie Wladimir Putin wird derzeit kein westlicher Staatsmann in Ankara empfangen. Als der türkische Staatschef, Recep Tayyip Erdoğan, am Dienstag in seinem Palast in der Hauptstadt seinen russischen Kollegen traf, stand gleich eine Jubelstunde für die türkisch-russischen Beziehungen an: Per Videoschaltung nahmen die beiden Präsidenten an der Grundsteinlegung für das erste Atomkraftwerk der Türkei teil, das mit russischer Hilfe in Akkuyu am Mittelmeer gebaut wird. Auch beim Gipfeltreffen von Erdoğan und Putin mit Irans Präsidenten, Hassan Rohani, zum Thema Syrien am Mittwoch wird es vor den Kameras viel Gemeinsames geben. Doch hinter den Kulissen zeichnet sich Streit ab.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2018)