Streik der Eisenbahner wird zu Nagelprobe für Macrons Reformpolitik

Paris. Paradoxerweise waren am Dienstag in Frankreich viele Bahnhöfe in der Provinz fast menschenleer, in denen sonst Gedränge herrscht. Wegen eines Streiks des Bahnpersonals verkehrten auf zahlreichen regionalen Strecken überhaupt keine Züge, auf anderen dagegen bestenfalls einer von vier im Fahrplan vorgesehenen. Wenn dann für die Stoßzeiten ein paar Waggons abfahrbereit standen, stürzten sich die Leute darauf. Nicht alle hatten Platz, viele mussten darauf verzichten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit zu fahren. Da besonders viele Pendler auf das Privatauto auswichen, kam es vor allem auf den Zufahrtsstraßen rund um Paris zu enormen Staus. Und die Ausfälle vom Dienstag könnten erst der Anfang gewesen sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2018)