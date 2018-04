Saudischer Kronprinz geht auf Israel zu

Jerusalem. Saudiarabien erwägt erstmals offizielle diplomatische Beziehungen zu Israel. Wie der saudische Kronprinz, Mohammed bin Salman, während eines US-Besuchs erklärte, teile sein Land „viele gemeinsame Interessen mit Israel“. Voraussetzung sei allerdings ein Abkommen zwischen den Palästinensern und Israel. Beide Völker hätten das „Recht auf ihr eigenes Land“. Um Stabilität zu erreichen, sei ein Friedensabkommen notwendig. Bisher lehnte die saudische Führung in Riad diplomatische Beziehungen zu Israel ab.

Berichten zufolge fand das Interview mit dem Magazin „The Atlantic“ aber vor den Unruhen an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen statt, bei denen mindestens 18 Palästinenser von israelischen Soldaten getötet wurden. Weder Israel noch die palästinensische Führung kommentierten das Interview.

Gemeinsamer Feind Iran

Bin Salman, der sich in den USA aufhält, um für Investitionen in seinem Land zu werben, setzt offenbar darauf, mit seinem überraschend versöhnlichen Ton Israel gegenüber bei seinen amerikanischen Gesprächspartnern zu punkten.

Die Regierungen in Jerusalem und Riad verfolgen zudem das gemeinsame Ziel, einen Atomstaat Iran zu verhindern. Salman verglich in dem Interview Irans Führer Ajatollah Ali Khamenei sogar mit Hitler. Israel und Saudiarabien fürchten den wachsenden Einfluss Teherans in der Region. Seit drei Jahren führt Saudiarabien im Jemen einen blutigen Stellvertreterkrieg gegen die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen.

Schon vor einigen Wochen signalisierte der israelische Generalstabschef, Gadi Eisenkot, dass Israel mit Saudiarabien geheimdienstliches Nachrichtenmaterial austausche.

