Russland, Iran und Türkei für dauerhafte Waffenruhe in Syrien

Die Präsidenten Russlands, des Iran und der Türkei streben eine rasche und dauerhafte Waffenruhe im Bürgerkriegsland Syriens. Es sei beabsichtigt, "Ruhe am Boden" zu schaffen und Zivilisten in "Deeskalations-Gebieten" zu schützen, teilten Wladimir Putin, Hassan Rouhani und Recep Tayyip Erdogan nach einem Treffen am Mittwoch in Ankara mit.

Rouhani betonte, dass es keine militärische Lösung für Syrien gebe. Iran und Russland unterstützen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad militärisch. Erdogan deutete eine Aufteilung des Landes an. Die territoriale Integrität Syriens hänge davon ab, ob es sich gleich stark von allen Terrorgruppen distanziere, sagte der türkische Präsident in offenkundiger Anspielung auf die Allianz zwischen Assad und den Kurdenkämpfern in Nordsyrien, die Ankara als Terroristen ansieht. Rouhani forderte am Rande des Treffens in Ankara, dass die von der türkischen Armee eroberte Region Afrin an die syrische Armee übergeben werden soll.

Rouhani für Abzug ausländischer Truppen

Rouhani hatte vor seinem Abflug in die Türkei hatte den Abzug ausländischer Truppen aus Syrien gefordert. "Der Iran glaubt, dass die Präsenz ausländischer Militärs in Syrien ohne die Zustimmung der syrischen Regierung illegal ist und gestoppt werden sollte", sagte Rouhani am Dienstagabend laut iranischem Fernsehen. Dies zielt sowohl auf das Nato-Land Türkei, das in Nordsyrien vor allem gegen die kurdische Miliz YPG vorgeht, als auch auf die USA, die Rebellen im Kampf gegen Präsident Bashar al-Assad unterstützen.

Iran und Russland unterstützen den syrischen Machthaber. Erdogan dringt weiter auf den Sturz Assads, doch hat für ihn inzwischen die Eindämmung der Kurden in Nordsyrien Priorität. Diese sind mit den USA verbündet, doch hat US-Präsident Donald Trump zur allgemeinen Überraschung kürzlich angekündigt, den US-Einsatz in Syrien "sehr bald" zu beenden.

Sollten die US-Truppen tatsächlich abziehen, würde dies das Kräfteverhältnis in Syrien erheblich beeinflussen. Die Ankündigung Trumps dürfte ebenso Thema bei dem Gipfel in Ankara sein wie die Räumung der letzten Rebellenbastionen in Ost-Ghouta bei Damaskus und das Schicksal der Aufständischen in Idlib und Daraa. Erdogan dürfte zudem seine Pläne für eine weitere Offensive gegen die Kurden ansprechen.

