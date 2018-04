USA: Ein Präsident im Aktionismus-Modus

Wien/Washington. Sieben Monate vor den Kongresswahlen in den USA ist Donald Trump vollends im Wahlkampfmodus. Um enttäuschte Anhänger zu beruhigen und Wahlversprechen zu kaschieren, ordnete der Präsident per Dekret die Entsendung der Nationalgarde an die mexikanische Grenze an – wie dies auch schon George W. Bush und Barack Obama vorexerziert hatten. Die Reserve der US-Streitkräfte, die unter dem Kommando der Gouverneure steht und insbesondere bei Naturkatastrophen wie Hurrikans und Überflutungen zum Einsatz kommt, soll die Grenzpolizei bei der Luftüberwachung unterstützen und Aktionismus signalisieren. Für handfeste Maßnahmen fehlt ihr indes die Grundlage.

Die Eindämmung und Bekämpfung der illegalen Einwanderung aus dem Süden war eines der zentralen Wahlversprechen Trumps, Herzstück bei seiner Antrittsrede als Kandidat im Trump Tower im Juni 2015. Die Ankündigung der Errichtung einer Mauer an der mexikanischen Grenze stößt zwar auf enormes Echo bei seinen Wählern, die zuletzt aber Unmut artikuliert haben.

Denn der Präsident hat bisher nicht Wort gehalten. Weder gelangen ihm und den Republikanern eine Einwanderungsreform – woran auch Bush Jr. und Obama scheiterten –, noch kam der Mauerbau über kosmetische Ansätze hinaus. Kürzlich nahm Trump in Südkalifornien, nahe San Diego, Mauermodelle in Augenschein. Im Budget nimmt sich der Posten für den Mauerbau mit 1,6 Milliarden Dollar dagegen bescheiden aus – angesichts von geschätzten Kosten von mindestens 25 Milliarden Dollar. In den vergangenen Wochen suchte Trump daher verzweifelt Hilfe beim Pentagon und Verteidigungsminister James Mattis. Ob denn nicht das Verteidigungsministerium vorerst einen Teil der Kosten tragen könnte, überlegte er laut. Mattis verwies an das formal zuständige Heimatschutzministerium.

In einem Telefonat unterbreitete Trump überdies Enrique Peña Nieto, dem mexikanischen Präsidenten, den Vorschlag, wenigstens rhetorisch für die Kosten des Mauerbaus einzustehen – was Nieto allerdings brüsk ablehnte. Mexiko steht im Wahlkampf für die Präsidentenwahl am 1.Juli, und Anti-Trump-Rhetorik hat südlich des Rio Grande Hochkonjunktur. Erst recht, seitdem der US-Präsident über Ostern die Polemik gegen Mexiko über Drogenschmuggel und den „Goldesel“ Nafta, das nordamerikanische Freihandelsabkommen, verschärft hat. Der Ausgleich mit Mexiko, eigentlich Aufgabe von Trump-Schwiegersohn Jared Kushner, ist in weite Ferne gerückt.

„Es kommen Karawanen“

Den Ausschlag für die Zuspitzung gaben Meldungen über einen Anstieg der Zugriffe von illegalen Einwanderern im März, nachdem die Zahlen in Trumps erstem Amtsjahr drastisch gesunken waren. Richtig in Fahrt gebracht haben den US-Präsidenten erst Berichte über die „Karawane der Migranten“ auf seinem Lieblingssender Fox News. Wie alljährlich rund um Ostern wollte die Gruppe auf das Schicksal der Migranten aus Mittelamerika und die Gefahren aufmerksam machen. Inzwischen hat sie sich bereits weitgehend aufgelöst. In Panikmache twitterte Trump: „Es wird gefährlicher. Karawanen kommen.“ Und setzte die Nationalgarde in Marsch – ohne Truppenstärke und Einsatzdauer bekannt zu geben.

