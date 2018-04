Gericht entlässt Puigdemont aus der Auslieferungshaft

Das Oberlandesgericht im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein hat einen Auslieferungshaftbefehl gegen den katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont erlassen, gleichzeitig aber Haftverschonung angeordnet. Mit anderen Worten: Puigdemont kommt unter Auflagen – wozu eine Kaution von 75.000 Euro gehört – frei. Grund: Der Auslieferungshaftbefehl bezieht sich nur auf den Vorwurf der Veruntreuung, nicht auf den schwerwiegenderen der Rebellion. Somit sei eine Fluchtgefahr „deutlich herabgemildert“, erklärte das Gericht am Donnerstag.

Puigdemont wird nach Angaben einer Justizbediensteten nicht mehr am Donnerstagabend auf freien Fuß gesetzt. Das sagte die JVA-Angestellte zu Journalisten, die sich am Abend vor dem Gefängnis eingefunden hatten. Mit der Freilassung sei frühestens am Freitag früh zu rechnen.

Veruntreuung und Rebellion – beides wirft die spanische Justiz dem Katalanen vor. Das Oberlandesgericht in Schleswig kam nun aber zu dem Schluss, dass eine Auslieferung wegen Rebellion von vorherein unzulässig wäre. „Das dem Verfolgten zur Last gelegte Verhalten wäre in der Bundesrepublik Deutschland nach hier geltendem Recht nicht strafbar“, heißt es zur Begründung. Der vergleichbare deutsche Straftatbestand des „Hochverrats“ sei nicht erfüllt, weil es an dem Merkmal der Gewalt fehle. Damit stellt das Gericht klar: Puigdemont dürfte nicht wegen Rebellion ausgeliefert werden.

Anders im Falle der Veruntreuung öffentlicher Gelder: Hier sei eine Auslieferung nicht von vornherein unzulässig, teilte das Gericht mit. Es müssten aber noch „weitere tatsächliche Umstände“ geklärt und weitere Informationen eingeholt werden. Anhaltspunkte dafür, dass Puigdemont in Spanien der Gefahr politischer Verfolgung ausgesetzt sein könnte, seien für den Senat nicht ersichtlich.

Anwälte wollen Auflagen erfüllen

Ob der Separatistenführer tatsächlich von Deutschland nach Spanien überstellt wird, muss letztlich die Generalstaatsanwaltschaft von Schleswig-Holstein entscheiden. Sollte Puigdemont wegen Untreue ausgeliefert werden, könnte er in Spanien aber auch nur deswegen angeklagt werden – nicht wegen des Vorwurfs der Rebellion.

Der Ex-Regionalpräsident von Katalonien war am 25. März auf der Durchreise in Schleswig-Holstein auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Wann genau Puigdemont aus der Justizvollzugsanstalt Neumünster freikommt, war nach Angaben seiner Anwälte am Donnerstagabend noch unklar. Man wolle die Auflagen rasch erfüllen. (raa/ag.)

(APA/dpa)