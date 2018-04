Trump-Tiraden: Mexikos Präsident Peña Nieto reicht es

"Präsident Trump, lassen Sie Ihre schlechte Laune nicht an den Mexikanern aus." Die Antwort Mexikos auf die jüngsten Angriffe des Präsidenten des nördlichen Nachbarns hatte auf sich warten lassen. Seit Tagen war der US-Präsident mit Mexiko hart ins Gericht gegangen, hat dem südlichen Nachbarn vorgeworfen, die Grenze nicht ausreichend zu sichern. Jetzt meldete sich Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto zu Wort.

Er forderte Repekt von seinem Amtskollegen Trump. "Wir sind bereit zu verhandeln, aber immer in gegenseitigem Respekt", sagte der Staatschef am Donnerstag in einer Videobotschaft, die zuerst auf Sozialen Medien, dann im Fernsehen verbreitet wurde. "Es gibt etwas, dass alle Mexikaner eint: die Gewissheit, dass niemand und nichts über der Würde Mexikos steht."

Bis zu 4000 Nationalgardisten an die Grenze

Donald Trump hatte dem Nachbarland zuletzt vorgeworfen, nichts gegen die illegale Einwanderung von Mittelamerikanern in die USA zu unternehmen. Weil der Bau der Grenzmauer nicht vorangeht, sollen ziwschen 2000 und 4000 Mitglieder der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko geschickt werden, präzisierte Trump am Donnerstag. Die Gardisten sollten dort bleiben, bis die Mauer an der Grenze zu dem südlichen Nachbarland gebaut sei, fügte er hinzu. Zu den möglichen Kosten äußerte sich der Präsident nicht.

Die Nationalgarde soll die Grenzschützer unterstützen - etwa bei der Überwachung der Grenze, der Wartung von Fahrzeugen und logistischen Aufgaben. Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums sollen die Mitglieder aber keine Menschen festnehmen, die die Grenze illegal überqueren.

Trump macht seit Ostern Stimmung gegen Einwanderer; über mehrere Tage setzte er aggressive Twittersalven ab. Unter anderem warf er Mexiko vor, ungebremst Drogen und Kriminelle in die USA gelangen zu lassen. Er drohte dem Nachbarland auch mit der Aufkündigung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA), das derzeit auf seinen Druck neu verhandelt wird.

"Nichts steht über der Würde der Mexikaner"

"Die mexikanische Regierung ist darum bemüht, institutionelle Beziehungen im gegenseitigen Respekt und zum beiderseitigen Nutzen aufzubauen", sagte Mexikos Präsident. Außerdem habe seine Regierung die Anstrengungen im Kampf gegen das organisierte Verbrechen verstärkt.

"Präsident Trump, wenn ihre jüngsten Äußerungen in der Frustration über innenpolitische Angelegenheiten, Ihre Gesetze oder Ihren Kongress begründet liegen, sollten Sie sich an diesen wenden, nicht an die Mexikaner", sagte Pena Nieto. "Wir werden nicht zulassen, dass die negative Rhetorik unser Handeln bestimmt. Und er beendete seine Rede mit etwas Pathos: "Hier sind wir, Präsident Trump, 125 Millionen Mexikaner, die stolz darauf sind, wer sie sind." Mexiko sei bereit "mit Ernst und gutem Willen zu verhandeln, aber nichts und niemand steht über der Würde der Mexikaner".

